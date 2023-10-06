В індійських Гімалаях через повені загинули 42 людини, понад сотня — зникли безвісти

Цього тижня в індійських Гімалаях льодовикове озеро вийшло з берегів, через що виникли повені. Загинули щонайменше 42 людини, 150 людей зникли безвісти.

Про це пише Reuters.

Озеро Лхонак у гірському північно-східному штаті Сіккім вийшло з берегів після злив і лавини. Ця повінь — одне з найбільших стихійних лих у регіоні за останні 50 років.

Влада Сіккіму розповіла, що рятувальники знайшли 20 тіл у цьому штаті та ще 22 тіла в сусідньому штаті Західна Бенгалія.

Рятувальним групам важко добиратися до постраждалих, бо райони на півночі Сіккіму повністю відрізані великою водою. Повінь там знесла 15 мостів.

Наразі 2 400 людей евакуювали, ще 7 600 перебувають у таборах допомоги.

Військову техніку, включно з вогнепальною зброєю і вибухівкою, теж змиває в річку. У штаті Західна Бенгалія люди підхопили мінометний снаряд, який згодом вибухнув, убивши одну дитину і поранивши шістьох людей.