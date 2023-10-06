CBS: Північна Корея почала передавати росії артилерію

Північна Корея почала перекидати артилерію до росії.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед американських посадовців.

Чи є ця передача частиною довгострокового ланцюжка поставок або ж партія обмежена — наразі невідомо.

Під час зустрічі у вересні лідер КНДР Кім Чен Ин сказав президенту рф путіну, що він може розраховувати на «повну і беззастережну підтримку» Північної Кореї у «священній боротьбі» росії за захист своїх інтересів безпеки — імовірно, маючи на увазі війну рф в Україні. Водночас путін натякав, що вони з Кімом обговорювали військову співпрацю.

За даними джерел CBS News, Південна Корея стурбована тим, що Кім може отримати від росії технологію для будівництва атомних підводних човнів та більш досконалих ракет і супутників.

За словами співрозмовника CBS, якщо двосторонні звʼязки між росією та Північною Кореєю поглибляться, то Кім, імовірно, зможе погрожувати не лише азійським союзникам США — Південній Кореї та Японії, але й усьому світу.