Німецькі правоохоронці провели обшук у російського олігарха Алішера Усманова

Німецькі поліцейські та митники обшукали віллу та інші обʼєкти, які належать громадянину росії під санкціями, пише Reuters. За даними джерел видання, мова йде про російського олігарха Алішера Усманова.

Спеціальна комісія під назвою «Матрьошка», створена німецькою митною службою з питань санкцій, заявила, що офіцери обшукали нерухомість у Мюнхені і в курортному містечку Тегернзе за рішенням суду.

Видання DW опублікувало фотографії, на яких агенти вилучають численні розкішні автомобілі німецького виробництва.

dpa

dpa