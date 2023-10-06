Європол доєднався до Спільної слідчої групи, яка розслідує найтяжчі міжнародні злочини в Україні

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) доєдналось до Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує найтяжчі міжнародні злочини в Україні.
Про це 6 жовтня повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Відповідно до свого мандата, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам групи. Також Європол допомагатиме збирати й аналізувати дані, які отримали з відкритих джерел — ідеться про соціальні мережі, теле- та радіомовлення.
Європол допомагатиме у сфері розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів.
- Спільну слідчу групу (JIT) створили 25 березня 2022 року. Її учасники — це Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Євроюст і Міжнародний кримінальний суд. Вони створили в Гаазі Міжнародний центр з переслідування злочину агресії рф проти України. Українські та іноземні прокурори на міжнародному рівні продовжують збирати та аналізувати доказову базу. У квітні 2023 року члени JIT підписали угоду про розслідування злочину геноциду.