Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України. Що туди увійде

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $199 мільйонів. Він складається переважно з боєприпасів та запчастин до раніше переданої техніки.

Про це повідомив міністр оборони Поль Джонсон.

Він також заявив, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручили вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.

«Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen», — сказав Джонсон.

Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.