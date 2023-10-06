Виробник тепловізорів Archer заявляє, що призупинив роботу через обшуки НАБУ. У бюро прокоментували

Український виробник тепловізорів Arсher тимчасово призупинив свою діяльність через обшуки Національного антикорупційного бюро. Про це повідомив керівник компанії Олександр Яременко.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності. Наразі з нами немає звʼязку. Ми тимчасово не можемо вам допомогти з ремонтом, обслуговуванням або з «прошивкою» приладів Archer. Вчора до нас завітало НАБУ. Провели обшуки в офісах та в будинках співробітників, вилучили телефони, компʼютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Це мій перший обшук з 1992 року, коли я став керівником компанії. Все пройшло більш-менш порядно. Ми добровільно передали техніку, всі паролі і документи», — написав Яременко.

За його словами, під час обшуків копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави, а детектив нібито говорив, що Archer «є прокладкою Міністерства оборони».

Що каже НАБУ?

Національне антикорупційне бюро 6 жовтня прокоментувало цю ситуацію. Обшуки були у приватних компаніях у справі про можливу розтрату державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі продукції оборонного призначення.

Слідчі встановили, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання армії тепловізорів. Загальна сума контрактів — майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це компанія порушила строки постачання на понад 9 місяців — тобто Сили оборони несвоєчасно отримали техніку. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн.

Детективи заявили, що під час обшуків вони не вилучали компʼютери, всю потрібну інформацію скопіювали на місці, а обшуки провели з урахуванням специфіки діяльності компанії. НАБУ заперечує, що копіювало конструкторські креслення, документацію та програмні продукти. Сейф зламали, бо працівники компанії не дали ключ.

Олександр Яременко / Facebook

Також НАБУ повідомляє, що закордонні компанії, які повʼязані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців через можливе відмивання грошей.