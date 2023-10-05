У Великій Британії на 9 років увʼязнили чоловіка, який хотів вбити королеву Єлизавету ІІ

У Великій Британії на 9 років увʼязнили Джасванта Сінгха Чейла, який хотів вбити королеву Єлизавету ІІ.

Про це повідомляє BBC.

Чейла затримали в королівській резиденції на Різдво 2021 року, коли там гостювала Єлизавета II. Його помітили на території замку о 08:10 за місцевим часом. Відомо, що приблизно за дві години до того він пробрався туди за допомогою мотузкової драбини.

На нападнику був капюшон і маска, у руках він тримав заряджений арбалет зі знятим запобіжником.

«Я тут, щоб убити королеву», — сказав Чейл офіцеру поліції, перш ніж на нього надягли наручники та заарештували. Він також сказав, що намагався помститися за поводження Сполученого Королівства з індіанцями на початку XX століття.

Metropolitan Police

Metropolitan Police

Чейл поділився планом вбивства королеви із чат-ботом зі штучним інтелектом Sarai. Він вважав Sarai своєю дівчиною і вірив, що вони возз’єднаються після того, як він убʼє Єлизавету ІІ. Його визнали винним у державній зраді. За британським законом про психічне здоровʼя поки що Чейл залишатиметься в психіатричній лікарні. Його переведуть під варту після лікування.