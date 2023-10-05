Мін’юст зайнявся націоналізацією мережі АЗС Shell. Вона належить росіянину Едуарду Худайнатову

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду, щоб націоналізувати активи підсанкційного росіянина Едуарда Худайнатова. Зокрема, ідеться про ТОВ «Альянс Холдинг», що керує мережею АЗС Shell.

Про це повідомила пресслужба Мін’юста.

Також у переліку активів Худайнатова — Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ «Інвест-Регіон», Eatongate Holdings Limited, ТОВ «Нафтова Компанія «Альянс-Україна», ТОВ «Рентойл», ТОВ «Альянсукраїна», ТОВ «Альянс Ойл Україна».

Худайнатов є власником «Незалежної нафтогазової компанії» та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ «НК «Роснафта».

За даними Мін’юсту, російський бізнесмен за допомогою підконтрольних йому підприємств постачає пальне на потреби державного оборонного комлексу росії та сплачує там значні податки й збори.