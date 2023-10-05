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Гора Монблан зменшилася ще на два метри

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Гора Монблан зменшилася ще на два метри

Unsplash

Гора Монблан, розташована на кордоні між Францією та Італією, зменшилася на два метри.

Про це пише The Guardian.

Нова офіційна висота Монблану становить 4 805,59 метра — це на 2,22 метра менше ніж під час попереднього вимірювання, зробленого два роки тому.

Висота гори змінюється залежно від погодних умов. Дослідники припускають, що цього разу зниження висоти вершини може бути повʼязане з меншою кількістю дощів протягом літа. Наступного разу висоту Монблану виміряють через два роки — в 2025.