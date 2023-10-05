Швейцарія спланувала повернення українських біженців додому — пропонують до $4 355 допомоги

Державний секретаріат із міграції Швейцарії та влада кантонів розробили тимчасову стратегію добровільного повернення українських біженців в Україну.

Про це пише Swissinfo.

У стратегії йдеться, що для українців скасують статус тимчасового захисту в 2024—2025 роках, тобто за два-три роки з початку повномасштабної війни. Швейцарія планує, що після скасування цього статусу 70 тисяч українців повернуться додому, і 80% — добровільно. Швейцарська влада розраховує, що процес займе від шести до девʼяти місяців.

Українським біженцям пропонуватимуть фінансову допомогу від $1 090 до $4 355 на людину. Це залежатиме від того, коли українці будуть виїжджати. Чим раніше до закінчення дії статусу тимчасового захисту, тим більша допомога.

Стратегія передбачає, що люди, які будуть довго перебувати у Швейцарії, з меншою імовірністю захочуть виїхати. Держсекретаріат з міграції вважає, що 20%, або 14 тисяч, українців прагнутимуть залишитися в країні.