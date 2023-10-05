Росія розглядає варіант заморозити війну в Україні, аби відновитись до 2028 року. У її фокусі також країни Балтії

Росія розглядає варіант заморозити війну в Україні, аби відновити військовий потенціал до 2028 року. Потім у фокусі її уваги, крім України, будуть країни Балтії.

Про це 5 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

«Зараз росія розглядає різні сценарії на найближчі роки, один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, заморозка ситуації, то буде новий критичний момент — 2028 рік. Якщо росії дати адаптуватись зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити свій військовий потенціал. Тоді у росії буде достатньо сил атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та ті країни, де присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки. Росія шукає можливості заморозити ситуацію, адаптуватись і готується йти далі», — заявив Зеленський.

На тлі цього Зеленський закликав Європу до єдності і не дати путіну дестабілізувати будь-які інші частини світу. «Маємо і надалі тиснути санкціями, щоб росія не могла поширювати хаос. Присутність росії, її військових, маріонеток — це загроза всім нам. Нам потрібно працювати усім разом, аби витіснити росію з територій інших країн», — додав президент.