СБУ повідомила про підозру соратнику путіна Чемезову. Він постачає армії рф «Кинджали», літаки і дрони

Служба безпеки України повідомила про підозру Сергію Чемезову — гендиректору російської корпорації «Ростех», другу і найближчому соратнику путіна.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, путін і Чемезов познайомилися ще за часів служби в КДБ колишнього СРСР. Завдяки такій наближеності до президента рф Чемезов понад 15 років є незмінним керівником «Ростеху». Ця корпорація виробляє до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

До неї входять концерни «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертольоти росії» та «Обʼєднана авіабудівельна корпорація», які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

СБУ задокументувала передачу компаніями Чемезова для Міноборони рф оптових партій:

винищувачів Су-30, Су-35, Су-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34;

балістичних ракет типу Х-47М «Кинджал»;

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» і «Торнадо-Г» та самохідних гаубиць «Мста-С».

Чемезову повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії «223 льотний загін» Міноборони рф — Юрію Великокладу. Він надавав літаки для перевезення російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну в Україну.