Росія з авіації обстріляла місто Берислав Херсонської області — пряме влучання в лікарню

Росія вдень 5 жовтня пʼять разів вдарила з авіації по місту Берислав Херсонської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Є пряме влучання в лікарню, вщент знищено четвертий поверх, ще один — частково. Також ворожим вогнем пошкоджено швидкі.

Постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої — перелом ноги та поранення голови, у фельдшера — контузія. Інформація уточнюється.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран