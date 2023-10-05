Зеленський зустрівся з премʼєром Іспанії — обговорили новий пакет оборонної підтримки

Президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом на саміті Європейської політичної спільноти. Зустріч він назвав результативною.

Зеленський і Санчес обговорили новий пакет оборонної підтримки, в якому будуть додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.

Лідери країн говорили і про надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, роботу й захист зернового коридору.

Також Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Зеленський подякував премʼєру та іспанському суспільству за підтримку цього прагнення.

Перед зустріччю з Зеленським Санчес сказав, що Іспанія готова діяти, щоб розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу, однак наголосив, що варто дочекатися висновків Єврокомісії, пише іспанське видання El Pais.

Іспанський премʼєр додав, що у Гранаді також відбудеться неформальна Європейська рада, на якій лідери обговорять нову європейську стратегію і відкриють дебати щодо глибокої реформи ЄС, аби блок розширився від 27 до 35 членів у наступні роки.