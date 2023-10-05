Генштаб: Сили оборони ліквідували 580 окупантів за добу

За добу між українськими й російськими військами було 57 бойових зіткнень. Сили оборони України ліквідували 580 окупантів і знищили 31 артсистему, 12 танків і 26 бойових броньованих машин росіян.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили атаку окупантів у районі північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському — відбили сім атак у районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно намагався відновити позиції в районі Авдіїївки та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Росіяни понад 15 разів невдало атакували в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку українські бійці відбили атаки в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області, а на Запорізькому напрямку — відбили атаки в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ