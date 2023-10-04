Співачка Граймс подала до суду на Ілона Маска щодо батьківських прав

Співачка Граймс подала до суду на американського мільярдера Ілона Маска щодо батьківських прав. Вони мають трьох спільних дітей.

Про це пише BBC.

Жінка стверджує, що мільярдер не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Мета позову, зареєстрованого 29 вересня у Верховному суді Сан-Франциско, — «встановлення батьківських відносин». Деталі позову недоступні для громадськості.

Минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск «повинен дозволити мені побачити свого сина або, будь ласка, відповісти моєму адвокату». Згодом вона видалила допис.