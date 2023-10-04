Співачка Граймс подала до суду на Ілона Маска щодо батьківських прав

Співачка Граймс подала до суду на американського мільярдера Ілона Маска щодо батьківських прав. Вони мають трьох спільних дітей.
Про це пише BBC.
Жінка стверджує, що мільярдер не дозволяє їй відвідувати молодшого сина. Мета позову, зареєстрованого 29 вересня у Верховному суді Сан-Франциско, — «встановлення батьківських відносин». Деталі позову недоступні для громадськості.
Минулого місяця Граймс написала в соцмережі, що Маск «повинен дозволити мені побачити свого сина або, будь ласка, відповісти моєму адвокату». Згодом вона видалила допис.
- 4 травня 2020 року в Маска і Граймс народився син X AE A-XII Маск на прізвисько Х. Потім у грудні 2021 року в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y — через три місяці після того, як вони публічно розлучилися після трьох років спільного життя.
- Нещодавно з автобіографіі Маска стало відомо, що у нього та Граймс народився син на імʼя Техно Механікус, також відомий як Тау (Tau). Коли саме дитина народилася — поки що невідомо.
- Крім трьох дітей із Граймс, Маск також є батьком шістьох дітей, яких він ділить зі своєю колишньою дружиною, канадською письменницею Джастін Вілсон.