Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс після трьох років стосунків

Американський винахідник Ілон Маск розстався із канадською співачкою Граймс. Вони були у стосунках три роки, у них є спільний син.

Цю інформацію сам винахідник підтвердив у коментарі виданню Page Six у пʼятницю, 24 вересня.

Ілон Маск зазначив, що вони залишаються в хороших відносинах і продовжують виховувати свого однорічного сина.

«Ми наполовину розділені, але як і раніше любимо один одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках», — сказав Маск і додав, що Граймс живе з сином у нього вдома у Лос-Анджелесі, а сам він через роботу в основному у Техасі.

Вперше про стосунки Маска та Граймс стало відомо у травні 2018 року, у травні 2020 року у них народився син. Востаннє їх бачили разом 21 вересня на балі костюмів Met Gala. Спочатку червоною доріжкою пройшла Граймс, Ілон Маск приєднався до неї дещо пізніше.