НАЗК виявило у полтавського військкома необґрунтовані доходи — понад 1,8 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у заступника керівника Полтавського обласного ТЦК необґрунтовані активи на понад 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

У травні військком придбав автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Цього ж місяця у його матері зʼявилася квартира у Полтаві площею 97,7 кв. м за майже 2 мільйони гривень. При цьому доходів, отриманих нею та її чоловіком, не вистачило б на таку покупку. НАЗК зробило висновок, що військком дав на квартиру свої кошти.

Різниця між вартістю придбаного майна і законними доходами родини перевищує 1,8 мільйона гривень.

НАЗК передало матеріали щодо полтавського військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.