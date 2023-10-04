«Такі випадки неприпустимі». Керівник ГУР Буданов прокоментував напад бійців Kraken на поліцейських у Харкові

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав неприпустимою поведінку бійців, імовірно, спецпідрозділу Kraken, які в Харкові напали на поліцейських на блокпості.

Про це Буданов розповів «Бабелю».

«Моя думка щодо інциденту на блокпості в Харкові дуже проста: усі представники силових структур повинні керуватися законами та присягою. Знати і поважати права та обовʼязки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки — це аксіома. І розвідники, і поліцейські є невідʼємними складовими Сил безпеки та оборони України. У нас усіх один ворог — росія, і лише наша наполеглива спільна робота здатна забезпечити успіх у важкій боротьбі за свободу української нації. Звісно, такі історії, як у Харкові, жодної користі не несуть. Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент, такі випадки неприпустимі», — сказав Буданов.

Він додав, що конфронтація між своїми — це шлях у прірву. Він наголосив, що Україна — цивілізована держава, де діє сила права, яка чітко регламентує, хто, чим і як має займатися.

Що сталося?

У соцмережах 1 жовтня зʼявилося відео з бодікамери поліцейської, яка була на одному з блокпостів у Харкові. На ньому група озброєних чоловіків поклала на землю поліцейських, а один із нападників заявив, що їх безпідставно зупиняють, перевіряють і заважають їхній роботі. Він представився бійцем спецпідрозділу ГУР Kraken (військова частина А0458).

«Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб ніяка ДРГ сюди не зайшла. Ви повинні нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів, почули? Ми тренуємось, бо завтра ми йдемо на бойове завдання, і мої хлопці повинні вміти захищати вас. Щоб такої хуйні більше не було, і передайте іншим постам», — сказав один з озброєних людей на відео, після чого група чоловіків поїхала.

Нацполіція після цього повідомила, що розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), за що загрожує до 3 років увʼязнення.