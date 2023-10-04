Британія: Іран показав Сергію Шойгу ракети нового типу, хоча раніше категорично заперечував їхню наявність

Іран фактично зізнався, що порушував резолюцію ООН про нерозповсюдження зброї, коли опублікував фото зустрічі керівництва «Корпусу вартових ісламської революції» з міністром оборони росії Сергієм Шойгу.
Міноборони Британії нагадало, що 20 вересня цього року Шойгу в Ірані показували ракети типу SAM 358, призначені для знищення повітряних цілей, і LACM 351 для наземних ударів. У 2022 році британський фрегат HMS Montrose затримав контрабандистів в Аравійському морі, у яких знайшли ці нібито секретні ракети. Представники Ірану в ООН тоді заперечували, що ці ракети іранські.
У відомстві кажуть, що LACM 351 іранці постачають хуситам в Ємен ще з 2019 року. Ті бʼють ними по цілях у Саудівській Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратах.
- У кінці вересня Американський інститут вивчення війни писав, що після 18 жовтня росія «легально» зможе купувати в Ірану далекобійні ракети, оскільки спливає термін дії резолюції ООН 2231 від 2015 року, яка вводила санкції та обмежувала продаж озброєння Іраном.
- На це вказує те, що 20 вересня Шойгу в Ірані провели екскурсію по арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони. Зокрема, йому продемонстрували крилату ракету Paveh, балістичні ракети Ababil і Fattah, а також нову пускову установку безпілотника Shahed-136.
- За даними розвідок, зокрема й української, росію найбільше цікавлять балістичні ракети Fateh-110 і гіперзвукові Zolfaghar. Перша має бойову частину вагою до 650 кілограмів і здатна летіти на відстань до 300 кілометрів, а друга має бойову частину до 580 кілограмів і радіус дії до 700 кілометрів.