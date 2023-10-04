Bloomberg: Угорщина пропонує надати Україні тільки половину допомоги від ЄС

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги для України від Європейського Союзу. Ідеться про загальну суму €50 мільярдів, яку уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана хоче скоротити удвічі.

Bloomberg із посиланням на джерело повідомляє, що в ЄС є консенсус щодо надання підтримки Україні, але Угорщина намагається заблокувати рішення.

Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що «наразі для України буде достатньо погодження €25 мільярдів». Брюссель планував програму підтримки України на суму €50 млрд — виплати розраховані на 2024—2027 роки.

За словами джерел, Будапешт хоче, щоб ЄС «на півдорозі» цього періоду виплат оцінив, коли Україні може бути надано ще €25 мільярдів з огляду на потреби.