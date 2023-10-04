Bloomberg: Угорщина пропонує надати Україні тільки половину допомоги від ЄС

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги для України від Європейського Союзу. Ідеться про загальну суму €50 мільярдів, яку уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана хоче скоротити удвічі.
Bloomberg із посиланням на джерело повідомляє, що в ЄС є консенсус щодо надання підтримки Україні, але Угорщина намагається заблокувати рішення.
Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що «наразі для України буде достатньо погодження €25 мільярдів». Брюссель планував програму підтримки України на суму €50 млрд — виплати розраховані на 2024—2027 роки.
За словами джерел, Будапешт хоче, щоб ЄС «на півдорозі» цього періоду виплат оцінив, коли Україні може бути надано ще €25 мільярдів з огляду на потреби.
- 3 жовтня Financial Times написала, що Європейська комісія готується виділити з фондів Євросоюзу для Угорщини €13 мільярдів, які наразі заморожені. Це частково зумовлене бажанням заручитись підтримкою Орбана у питанні збільшення бюджету (Орбан заприсягся не погоджуватися на жодне збільшення бюджету ЄС, допоки гроші для Будапешту не розморозять).
- У грудні 2022 року ЄС заморозив €22 мільярди Угорщини після того, як вирішив, що вона не дотримується правил у сфері захисту права людини та верховенства закону.