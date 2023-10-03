Reuters: Instagram і Facebook планують запровадити передплату без реклами для користувачів з ЄС за €10

Компанія Meta планує запровадити передплату без реклами для користувачів Instagram і Facebook у Європейському Союзі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Компанія обговорює різні варіанти ціни, але найімовірнішою є €10 на місяць. Про це нововведення можуть оголосити найближчими місяцями.

Безкоштовна версія соцмереж із рекламою залишиться доступною для європейських користувачів.

Передплаа — це спроба Meta виконати правила Євросоюзу, які загрожують обмежити можливість компанії персоналізувати рекламу для користувачів без їхньої згоди, а це зашкодить її основному джерелу доходу.

Представник Meta раніше казав, що компанія вірить у «безкоштовні послуги, які підтримуються персоналізованою рекламою», але вивчає «варіанти, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог».