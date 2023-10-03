У США вперше оштрафувала компанію за те, що вона лишила космічне сміття на орбіті

Уряд США вперше в історії оштрафував компанію за залишене на орбіті Землі космічне сміття.
Про це пише BBC.
Федеральна комісія зі звʼязку оштрафувала Dish Network на $150 тисяч за те, що вона не перемістила старий супутник на достатню відстань від інших.
Компанія визнала відповідальність за свій супутник EchoStar-7 і погодилася заплатити.
Космічне сміття — це уламки техніки (старі супутники й частини космічних кораблів), які залишаються на орбіті навколо Землі, але не використовуються. Вони створюють ризик зіткнення з іншими супутниками.
На орбіті накопичується космічне сміття, яке може зіткнутися із супутниками, що там працюють, або з астронавтом, який виходить у космос. Вважається, що з часу першого запуску супутника в космос у 1957 році на орбіту вивели понад десять тисяч супутників, та половина з них уже не працюють.
- У серпні на орбіті Землі розпався старий радянський супутник. Імовірно, він зіткнувся з космічним сміттям.
- У лютому 2009 року радянський супутник «Космос 2251» врізався в робочий апарат американської телекомунікаційної компанії Iridium на висоті 789 кілометрів над Землею, утворивши гігантську хмару космічного сміття.
- У грудні 2022 року NASA скасувало вихід астронавтів у відкритий космос через російське космічне сміття.
- Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.