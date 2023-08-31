На орбіті Землі розпався старий радянський супутник. Імовірно, він зіткнувся з космічним сміттям

Старий радянський супутник, запущений понад 30 років тому, розпався на орбіті за 1 400 кілометрів від Землі. Імовірно, він зіткнувся з космічним сміттям.

Про це пише Space.

За даними експерта з космічного сміття Джонатана Макдауелла, ідеться про супутник «Космос-2143» або «Космос-2145».

«Схоже, уламки походять від «Космос-2143» або «Космос-2145», двох із восьми супутників «Стріла-1М», запущених на одній ракеті», — написав він у X (Twitter).

Старі радянські супутники та використані ракетні ступені, що зараз перебувають на висоті 800 км над Землею, викликають занепокоєння дослідників космосу, адже загрожують новим апаратам, що зараз працюють на орбіті.

Ілюстрація сміття в космосі. Getty Images

Земні радари здатні відстежувати лише космічні обʼєкти завбільшки 10 сантиметрів. Наразі відомо про існування близько 34 550 таких обʼєктів на орбіті Землі. За оцінками Європейського космічного агентства, зараз навколо Землі кружляють майже мільйон уламків космічного сміття розміром від 1 до 10 сантиметрів. А приблизна кількість шматків завбільшки від 1 до 10 міліметрів — 130 мільйонів.