ВАКС конфіскував майно російської оборонної компанії на майже $5,5 мільйона

Вищий антикорупційний суд передав в дохід України продукцію, призначену для російського підприємства «Роствертол».

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Ідеться про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку виготовив один із львівських заводів за контрактом 2011 року. Загальна вартість вилученого товару — майже $5,5 мільйона. Російська компанія намагалась отримати своє замовлення ще у 2014 році, однак контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих росіянам.

Після конфіскації вилучену продукцію планують передати ЗСУ.

«Роствертол» розташований у російському місті Ростов-на-Дону і є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу рф. Підприємство виробляє гелікоптери для окупаційної армії.