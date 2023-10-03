У Києві військовослужбовець убив двох інших військових. Стрілку повідомили про підозру

Уночі проти 2 жовтня у Києві солдат однієї з військових частин убив двох військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Як встановило слідство, після добового чергування солдат пив алкоголь зі своїми двома співслужбовцями. Між ними виник конфлікт, і військовий розстріляв зі штатної зброї обох колег, після чого намагався втекти з місця злочину. Стрілка затримали правоохоронці. У нього вилучили автомат Калашникова з набоями.

Офіс генерального прокурора

Затриманому повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство двох або більше осіб. Йому загрожує позбавлення волі на строк до пʼятнадцяти років.