Чехія та Польща запроваджують контроль на кордонах зі Словаччиною через міграційну кризу

Чехія та Польща запроваджують контроль уздовж своїх кордонів зі Словаччиною для стримування потоків нелегальної міграції та контрабанди. Посилення контролю почнеться в середу, 4 жовтня, і триватиме 10 днів з можливістю продовження.

Польща за останні тижні затримала 551 нелегального мігранта на кордоні зі Словаччиною, «ця ситуація змушує вжити рішучих заходів». Тож від півночі 4 жовтня Польща відновлює тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною, заявив глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Каміньський. Перетнути сухопутний кордон можна буде лише на 11 автомобільних або залізничних переїздах. Також буде 11 пішохідних переходів, доступних для громадян країн ЄС та членів їхніх сімей.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що польська армія підтримуватиме прикордонників на кордоні зі Словаччиною. «Солдати матимуть ті самі права, що й прикордонники, у тому числі проводити перевірки. До кордонів відправили солдатів як оперативних військ, так і Сил територіальної оборони, а також інженерних військ», — сказав Блащак.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан написав: «З 4 жовтня ми тимчасово запроваджуємо контроль на кордоні зі Словаччиною. Це необхідний захід для ефективної боротьби з групами контрабандистів та нелегальною міграцією. Перевірки відбуватимуться вибірково по всій довжині кордону зі Словаччиною таким чином, щоб якомога менше обмежити транскордонний рух і не створювати зайвого навантаження на транспорт або пасажирів. Цей крок ми робимо в координації з Польщею, яка подібним чином контролюватиме свій кордон зі Словаччиною».

Уряд Словаччини розкритикував цей крок і заявив, що відреагує на своєму засіданні в середу, а премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що проблема потребує європейського розвʼязку, адже стосується зовнішніх кордонів блоку.

Що відбувається?

Словаччина за останні кілька місяців зіткнулася зі зростанням кількості нелегальних мігрантів, які прибувають до країни, а далі прямують до Німеччини та Західної Європи. Мігранти, переважно молоді люди з Близького Сходу та Афганістану, в основному прибули «балканським маршрутом» — із Сербії до Угорщини.

Премʼєр Людовіт Одор заявив, що практично неможливо перекрити 655-кілометровий кордон з Угорщиною, хоча він наказав залучити до 500 солдатів для допомоги поліцейським патрулям.

У вересні Словаччина заявляла, що кількість затриманих нелегальних мігрантів зросла в девʼять разів до більш ніж 27 тисяч цього року.

Словацькі політики звинувачують у кризі й премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана — він дозволив мігрантам перетнути кордон до Словаччини, щоб підтримати антиіммігрантського політика Роберта Фіцо (його проросійська партія Smer вже перемогла на парламентських виборах).