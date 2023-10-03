Радбез ООН дозволив відправити на Гаїті контингент для боротьби з бандами

Рада Безпеки ООН дозволила відправити на Гаїті багатонаціональний контингент для боротьби з місцевими бандами, які фактично контролюють частину країни.

Про це повідомляють CNN та Reuters.

За відправку «місії з підтримки безпеки», якій дозволили «всі необхідні заходи», проголосували 13 членів Ради Безпеки. Китай та росія від голосування утрималися.

Влада Гаїті просила ООН про допомогу ще рік тому. Увесь цей час жодна країна не погоджувалась очолити місію і лише у липні Кенія пообіцяла відправити на Гаїті тисячу поліцейських. Потім виділити свої сили погодилися Багамські острови, Ямайка й Антигуа та Барбуда. США відправляти війська не будуть, але планують виділити місії $100 мільйонів на логістику, звʼязок і медичну підтримку.

Терміни розгортання місії поки невідомі.