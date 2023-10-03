Пентагон попередив Конгрес США про закінчення грошей на зброю для України

Пентагон попередив Конгрес США, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну. Поповнення деяких військ вже уповільнене.

Про це йдеться у листі контролера Міноборони країни Майкла Маккорда лідерам Палати представників та Сенату, який публікує Associated Press.

У листі міститься заклик до Конгресу поновити фінансування України. Конгрес запобіг закриттю роботи уряду, ухваливши на вихідних законопроєкт про короткострокове фінансування, але це припинило будь-яку допомогу Україні.

За словами Маккорда, із $25,9 млрд, виділених Конгресом на поповнення військових запасів США, які прямують в Україну, залишилося $1,6 млрд.

Йдеться про мільйони артилерійських снарядів та ракет, які необхідні для наступу Сил оборони. Також у Пентагону залишилося близько $5,4 млрд на постачання зброї та техніки зі своїх запасів.

Видання зазначає, що у США повністю закінчилося довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладання контрактів на майбутнє озброєння.

«Ми вже були змушені уповільнити поповнення наших власних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування. Нездатність своєчасно поповнити наші військові сили може завдати шкоди боєздатності наших Збройних сил», — заявив він.

Маккорд додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити передачу протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників та іншої техніки.

Уникнення шатдауну

Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 днів. Він не передбачає додаткового пакета допомоги Україні. За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав цей законопроєкт.

Якщо б до півночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) тимчасовий бюджет не затвердили, то настав би шатдаун — уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити надходження військової допомоги Україні та підготовку українських пілотів винищувачів F-16, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження до України раніше оголошеної підтримки. Наразі українська влада працює з американськими партнерами щодо нових коштів допомоги.