Норвегія приєдналась до 11 пакета санкцій ЄС проти росії. Країна внесла туди свої корективи

Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій ЄС проти росії, який запровадили ще у червні. Скандинавська країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомляє сайт МЗС Норвегії.

«Норвегія разом із Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни», — заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

Країна підтримала санкції з деякими національними корективами. Зокрема, вони передбачають заборону на транзит через росію товарів і технологій, які «можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу рф».

Також заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.

Норвегія розширила перелік юросіб, повʼязаних з російською військовою промисловістю, на які поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом «Дружба» в Німеччину і Польщу. Змінили й перелік продукції із заліза та сталі, а також список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

Водночас Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти і які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

«Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше», — сказано у повідомленні.