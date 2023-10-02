Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
2 жовтня там оновили перелік того, що Бундесвер передав Україні в межах військової підтримки. А саме:
- 14 всюдиходів Bandvagn 206;
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
- 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового звʼязку;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 000 захисних окулярів;
- 239 криптофонів;
- 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
- 1 202 інфузійні насоси (медобладнання).
21 вересня в німецькому уряді оголосили про передачу Україні чотирьох тягачів HX81 і стільки ж причепів до них, 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, запчастин, 17 терміналів супутникового звʼязку й антенного підсилювача.