Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подала до суду через бодішеймінг

Очільниця Національного музею Голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду на юриста Клима Братківського через бодішеймінг.

Про це вона повідомила на Facebook.

Позов стосується захисту честі та гідності, його розгляне Голосіївський районний суд Києва. Гасиджак вимагає відшкодування та визнання заяв Братківського дискримінаційними.

«Цей позов — це не тільки відстоювання моєї честі, але й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати — це розвʼязати руки новим хейтерам», — підкреслила вона.