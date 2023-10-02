Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подала до суду через бодішеймінг

Очільниця Національного музею Голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду на юриста Клима Братківського через бодішеймінг.
Про це вона повідомила на Facebook.
Позов стосується захисту честі та гідності, його розгляне Голосіївський районний суд Києва. Гасиджак вимагає відшкодування та визнання заяв Братківського дискримінаційними.
«Цей позов — це не тільки відстоювання моєї честі, але й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати — це розвʼязати руки новим хейтерам», — підкреслила вона.
- Улітку юрист Клим Братківський написав у соцмережах, що Гасиджак «не може очолювати музей Голодомору через зовнішність». Натомість він запропонував поставити директором установи військового, який має досвід полону в російських окупантів. Пізніше Братківський видалив свій пост.
- Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність, а також зазначив, що «професійні якості та здібності» мають бути єдиними критеріями для оцінки кандидата на посаду очільника музею.