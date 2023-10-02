Україна отримала від Польщі перші відремонтовані танки Leopard 2

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.
Про це повідомляє Polska Grupa Zbrojeniowa.
У компанії показали фото цих танків і додали, що триває ремонт іншої техніки.
- У липні німецькі посадовці домовилися з польськими колегами про створення ремонтного центру для танків Leopard 2А4, які використовує Україна.
- Наприкіці серпня OSINT-проєкт Oryx і американський Forbes повідомляли, що українські війська за час контрнаступу втратили пʼять танків Leopard 2 з отриманих 71.
- На початку вересня стало відомо, що українські війська, ймовірно, втратили свій перший танк Challenger 2. Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс підтвердив це телеканалові Sky News.