ВООЗ схвалила другу вакцину від малярії для дітей

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) рекомендувала для дітей другу вакцину проти малярії — R21/Matrix-M.
Про це йдеться у пресрелізі організації.
У 2021 році ВООЗ схвалила першу вакцину RTS,S/AS01. В організації зазначають, що обидві вакцини є безпечними й ефективними для профілактики малярії у дітей, а при широкому застосуванні від них очікують великого впливу на здоровʼя людей.
Малярія особливо розповсюджена в Африканському регіоні, де щороку від цієї хвороби помирають майже пів мільйона дітей. Через високий попит вакцини RTS,S не вистачає, тож тепер безпечних вакцин для дітей буде дві.
Клінічні випробування вакцини R21 показали, що вона знижує кількість симптоматичних випадків малярії на 75% упродовж року після введення трьох доз. Четверта доза, введена за рік після третьої, підтримувала ефективність щеплення.
- Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена у країнах із тропічним кліматом і перебігає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Перед поїздками у країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, треба пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості.
- Першу вакцину RTS, S/AS01 (вона ж Mosquirix) створювали близько 30 років, а схвалили у 2015-му. У 2019 року в рамках експерименту її почали колоти людям в Малаві, Гані та Кенії. Однак ефективність цієї вакцини становить лише 39%.