NYT: Росія планує випробувати ракету «Буревісник» з ядерним двигуном

Імовірно, росія готується до випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою, теоретична дальність якої становить тисячі кілометрів.

Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на супутникові знімки й авіаційні дані.

За даними видання, пересування літаків і транспорту на аеродромі «Рогачово» на архіпелазі Нова Земля (Архангельська область) і поблизу нього відповідає підготовці до випробувань ракети «Буревісник» або SSC-X-9 Skyfall, які вже були у 2017 та 2018 роках. Протягом останніх двох тижнів у цьому районі також відстежували американські літаки-розвідники.

The New York Times публікує докази підготовки до випробувань — супутникові знімки за різні дні. На знімках, зроблених вранці 20 вересня, видно безліч транспортних засобів, що стоять на стартовому майданчику бази, зокрема й вантажівку з причепом, яка відповідає розмірам ракети. Укриття від негоди, яке зазвичай прикриває конкретний стартовий майданчик, перенесли приблизно на 15 метрів. Опівдні трейлер зник, а укриття повернули на вихідне місце.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Знімок, який зробили зранку 20 вересня. На ньому видно кілька автомобілів, у тому числі один із причепом, який відповідає розмірам ракети.

Додаткові знімки від 28 вересня показують, що стартовий майданчик знову активний, є аналогічний трейлер і знову відсунуто укриття.

Крім того, згідно з аналізом супутникових зображень норвезької екологічної організації Bellona, на початку серпня на авіабазі «Рогачово» два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, були припарковані приблизно за 160 кілометрів на південь від місця запуску. Літаки належать російській атомній компанії «Росатом». Згідно з додатковими супутниковими знімками, літаки залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. Під час випробувань «Буревісника» у 2018 році літаки такого ж типу теж перебували поблизу.

Американське видання припускає, що росія також може протестувати лише ракетний двигун або компонент самої ракети.

Ракета «Буревісник» є однією із шести стратегічних на озброєнні росії, разом із «Кинджалом» і гіперзвуковим ракетним комплексом «Авангард», які путін представив у своїй промові у 2018 році. Він стверджував, що ця зброя здатна подолати й обійти оборону США. Ракета може нести звичайну боєголовку, але на практиці, найімовірніше, нестиме ядерне корисне навантаження, хоча й менше, ніж у більшості інших видів ядерної зброї. На думку експертів, якщо ця ракета буде використана у воєнний час, вона зможе знищити великі міські райони та військові обʼєкти.

Ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й виділяти шкідливі радіоактивні викиди в разі вибуху чи виходу з ладу під час випробувань.

Попередні випробування «Буревісника»

З 2017 по 2019 рік росія провела 13 відомих випробувань, усі були невдалими. У попередніх випробуваннях ракета не змогла пролетіти відстань, близьку до розрахункової дальності, яка за різними оцінками становить приблизно 23 тисячі кілометрів. За оцінками американських чиновників, під час найуспішнішого випробувального польоту, що тривав трохи понад дві хвилини, ракета пролетіла 35 кілометрів, а потім упала в море. Під час іншого випробування ядерний реактор ракети не активувався, унаслідок чого вона впала всього за кілька кілометрів від стартового майданчика. Щоб випробування було успішним і ракета змогла подолати якнайбільшу відстань, ядерний реактор ракети має запуститися в польоті.