CNN: США, Китай і росія розширюють та облаштовують свої ядерні полігони

США, Китай і росія розширюють та облаштовують свої ядерні полігони, ймовірно, щоб відновити випробування.

Про це повідомляє CNN, журналісти якого проаналізували нові супутникові знімки полігонів і поспілкувалися з низкою експертів.

Ідеться про російський полігон на Новій Землі, китайський в Лоп-Нурі та американський у штаті Невада.

Архіпелаг Нова Земля росія використовувала як ядерний полігон з 1955 до 1990 року, провівши там понад 130 випробувань. Супутникові знімки свідчать про те, що з 2021 по 2023 рік на полігоні вели масштабне будівництво, включно із прориванням нових тунелей, і він фактично готовий до випробувань.

Planet / CNN

Китайський Лоп-Нур, який розташований у Сіньцзян-Уйгурському районі, останніми роками теж переоблаштовували. Там викопали новий підземний тунель, побудували нові дороги та сховище, імовірно, для вибухових речовин. На думку експертів, будівництво полігона вже на завершальній стадії. У коментарі журналістам в Міністерстві закордонних справ Китаю сказали, що не планують випробовувань і послідовно дотримуються зобовʼязань не проводити їх.

Planet / CNN

У Неваді полігон значно розширяли з 2018 року. У коментарі CNN представники влади заявили, що на полігоні проводиться «реорганізація інфраструктури», яка включає закупівлю нового обладнання і розширення тунелів. При цьому вони запевнили, що «підземних випробувань не буде».

Planet / CNN

Підземні ядерні випробування заборонені міжнародним договором від 1996 року. З того часу жодна з країн їх не проводила. Проте Китай та США, хоч і підписали угоду, досі не ратифікували її, на відміну від росії. Попри це в лютому 2023 року путін казав, що Москва проведе випробування, якщо це зробить Вашингтон.

Журналісти зазначають, що навіть якщо жодна з країн не планує проводити випробування першою, розширення полігонів може спровокувати ядерну гонку.