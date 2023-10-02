Данія відкриває офіс посольства в Миколаєві й надає Україні $2,8 мільйона на кібербезпеку

Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві. Також країна виділить 20 мільйонів датських крон ($2,8 мільйона) на підтримку кібербезпеки України.

Про це повідомили в данському МЗС.

«Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом», — зазначив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Нова установа сприятиме діалогу з регіональною та місцевою владою. Потреби України у відбудові узгоджуватимуться з данськими організаціями й експертами в секторах водопостачання, енергетики й відходів.

Місце розташування офісу посольства в Миколаєві вже визначили. Також призначили данського дипломата, який його очолюватиме, і найняли низку працівників. Коли офіс посольства повністю укомплектують, міністр закордонних справ очолить його офіційне відкриття.