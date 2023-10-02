ВАКС уперше в Україні нагородив викривача корупції. Справа стосувалася хабаря керівникам НАБУ і САП

Вищий антикорупційний суд вперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції. Йому заплатять 13 мільйонів 299 тисяч 950 грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

У 2020 році Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу керівників антикорупційних органів за $6 мільйонів.

Також судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника Київської податкової служби Миколою Ілляшенком.

Обвинуваченого звільнили від відбування покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням та дали іспитовий строк тривалістю 3 роки.

За угодою обвинувачений взяв на себе обовʼязки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідує НАБУ, а також переказати 50 млн грн на підтримку Збройних сил України.

Також суд конфіскував на користь держави $6 мільйонів, з яких 5 мільйонів 950 тисяч доларів уже передали на підтримку ЗСУ та ще $50 тисяч перекажуть до бюджету.

Про яку справу йдеться?

12 червня 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що затримало «праву руку» одного з колишніх чиновників — чоловік пропонував директору НАБУ і керівнику САП хабар у $6 мільйонів за закриття справи.

На брифінгу директор НАБУ Артем Ситник і глава САП Назар Холодницький заявили, що хабар давали за закриття справи проти Миколи Злочевського. Вона стосувалася заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого Реал Банку. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечує його причетність до хабарів.

За даними слідства, посередником у справі про передачу хабаря в $6 мільйонів головам САП і НАБУ виступав перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві Микола Ілляшенко. Він намагався передати хабар за закриття однієї зі справ щодо Злочевського. Голова Державної податкової служби Олексій Любченко на час проведення дисциплінарного провадження усунув Ілляшенка від виконання обовʼязків. Вищий антикорупційний суд заарештував Ілляшенка, йому призначили заставу у 84 мільйони гривень.

За юриста компанії Burisma Андрія Кічу, який фігурує у справі про передачу $6 млн хабаря керівникам САП і НАБУ, внесли 40,35 млн грн застави.

16 червня 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід третій фігурантці справи про передачу $6 млн хабаря керівникам САП і НАБУ — арешт із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. 1 липня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру Миколі Злочевському.