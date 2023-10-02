Росіяни обстріляли Херсон — під обстріл потрапили патруль, спецпризначенці та цивільні

Росія посилила артилерійські обстріли звільненого Херсону. Уночі росіяни атакували житлові квартали, через що спалахнув приватний будинок — постраждали матір і дві її дитини.

Після цього вранці окупанти відкрили вогонь по місцевій гімназії та транспортній інфраструктурі. Під обстріл потрапили спецпризначенці КОРДу, які під вибухами рятували цивільного з травматичною ампутацією. Постраждалого передали лікарям — його стан критичний.

Також під вогнем опинилось авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських, вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі.