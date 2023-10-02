Болгарія з 2 жовтня забороняє вʼїзд автомобілям на російських номерах

У Болгарії до кінця понеділка, 2 жовтня, почне діяти заборона на вʼїзд автівок на російських номерах. Про це повідомив очільник прикордонної служби Антон Златанов.
«Я впевнений, що до кінця дня [2 жовтня] заборона на вʼїзд російських автомобілів до нашої країни почне діяти, і хотів би додати, що для вантажівок [ці обмеження] працюють уже кілька місяців», — розповів Антон Златанов.
Він не зміг уточнити, скільки російських автомобілів щомісяця вʼїжджає до Болгарії, але зазначив, що їх небагато.
- Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща та Норвегія вже заборонили машинам на російських номерах вʼїжджати на свою територію. Причина — новий пакет санцій від Європейської комісії від 8 вересня. Якщо росіяни вʼїжджають на автомобілі з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС.