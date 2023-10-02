Сили оборони за добу знищили 510 окупантів і 127 одиниць їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 510 окупантів і 127 одиниць ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 279 080 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмуту й Донецька, а також контратакують поблизу Вербового.

Протягом доби на фронті сталося 38 бойових зіткнень. У районі Кремінної Сили оборони відбили атаки біля Макіївки Луганської області. Під Бахмутом росіяни безуспішно атакували Андріївку.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька росіяни штурмували Кераміку, Степове, Авдіївку, Первомайське, Марʼїнку, Новомихайлівку та Старомайорське, ЗСУ відбилися.

У Запорізькій області противник хотів відбити втрачені позиції у районах Новодарівки та Вербового, спроби провалилися. Водночас українські воїни продовжують наступ у напрямку Мелітополя та штурми під Бахмутом, армія рф зазнає втрат у живій силі та техніці, виснажується.