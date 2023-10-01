«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу ще в шести областях — він замінить облгази Фірташа

Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», які входять до «Групи Нафтогаз», отримали ліцензії на розподіл газу в шести областях. Вони замінять структури «Регіональної газової компанії» олігарха Дмитра Фірташа.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Миколаївську, Сумську та Хмельницьку області.

Наразі в Україні послугами 14 філій компанії «Газмережі» користуються 6,6 мільйона клієнтів. Раніше «Газмережі» отримали ліцензії в Кіровоградській, Харківській, Київській, Житомирській, Львівській областях, а ще в частині Дніпропетровської області з Дніпром та Кривим Рогом.