«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу ще в шести областях — він замінить облгази Фірташа

Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», які входять до «Групи Нафтогаз», отримали ліцензії на розподіл газу в шести областях. Вони замінять структури «Регіональної газової компанії» олігарха Дмитра Фірташа.
Про це пише пресслужба «Нафтогазу».
Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Миколаївську, Сумську та Хмельницьку області.
Наразі в Україні послугами 14 філій компанії «Газмережі» користуються 6,6 мільйона клієнтів. Раніше «Газмережі» отримали ліцензії в Кіровоградській, Харківській, Київській, Житомирській, Львівській областях, а ще в частині Дніпропетровської області з Дніпром та Кривим Рогом.
- У вересні «Нафтогаз» створив «Газорозподільні мережі України» як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у «Газмережі» почали переходити заарештовані газорозподільні компанії. Нещодавно «Нафтогаз» узяв під контроль 16-ту обласну газорозподільну компанію — «Черкасигаз».
- «Регіональну газову компанію» повʼязують з Дмитром Фірташем, проте офіційно він не є її бенефіціаром. Група обʼєднує 20 компаній в 16 областях країни, які розподіляють приблизно 70% всього газу в Україні. У травні Forbes писав, що понад половину операторів газорозподільних мереж (облгазів) у країні повертають у державну власність. Причина — майже 1,5 млрд грн несплати за користування державними газовими мережами. У березні до цих облгазів прийшли з обшуками Бюро економічної безпеки та СБУ.