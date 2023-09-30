Азербайджан заарештував колишнього голову МЗС невизнаної Нагірно-Карабаської Республікі

В Азербайджані заарештували колишнього міністра закордонних справ невизнаної Нагірно-Карабаської Республікі (НКР), радника її лідера Давида Бабаяна.

Про це повідомила Генпрокуратура Азербайджану.

Бабаяна затримали 29 вересня. Йому ще у 2020 році висунули звинувачення за низкою кримінальних статей, серед яких розвʼязання та ведення агресивної війни, фінансування найманців і порушення норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту. Тоді ж його оголосили в міжнародний розшук.

Сам Бабаян ще 28 вересня писав у Facebook, що вирішив добровільно здатися Азербайджану. Він поїде до Баку «для відповідного розслідування».

«Ви всі знаєте, що я включений до чорного списку Азербайджану, й азербайджанська сторона вимагала мого прибуття до Баку для відповідного розслідування. Я вирішив вирушити сьогодні зі Степанакерта до Шуші [...]. Моя неявка чи втеча завдасть серйозної шкоди нашому багатостраждальному народу, багатьом людям, а цього я як чесна людина, патріот і християнин допустити не можу», — писав він.

Свій пост Бабаян зробив у день, коли лідер НКР Самвел Шахраманян оголосив, що 1 січня 2024 року республіка припинить своє фактичне 32-річне існування.