В Україні можуть скасувати вечірню та заочну форми навчання. До Ради подали законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відмову від заочної та вечірньої форм навчання на бакалавраті та магістратурі. Відповідні зміни стосуватимуться вступників, починаючи з 2024 року.

Група з 14 депутатів пропонує внести зміни до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року.

Свою ініціативу нардепи пояснюють тим, що заклади освіти у контексті війни все більше практикують дистанційну форму навчання, що, по суті, знівелювало потребу в заочних чи вечірніх заняттях.

Першим з авторів законопроєкту вказаний Сергій Бабак, голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій.

«Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною», — зазначив Бабак.