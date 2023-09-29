Генерал Браун став головнокомандувачем американських військ замість Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі офіційно передав повноваження генералу Чарльзу Брауну. Раніше той очолював Військово-повітряні сили.
Церемонія відбулася на військовій базі Маєр-Гендерсон Голл поблизу Вашингтона. У ній взяли участь президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін.
За словами Брауна, він має на меті стримувати агресію та вести бій там, де він потрібний. Генерал вважає, що необхідно модернізувати американську армію.
- Каденція генерала Марка Міллі на посаді глави Обʼєднаного комітету начальників штабів США завершується 30 вересня. Цю посаду Міллі обіймав від 2019 року. Він запамʼятався своєю роллю в зміцненні міжнародного Альянсу на підтримку України та суперечливим виведенням військ США з Афганістану.
- Тепер його посаду обіймає ексголовнокомандувач американських Військово-повітряних сил Чарльз Браун. Його призначення вже підтримав Сенат США. Браун буде другим в історії темношкірим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів. Браун — колишній пілот винищувача з досвідом командування військом у Тихому океані.