Генерал Браун став головнокомандувачем американських військ замість Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі офіційно передав повноваження генералу Чарльзу Брауну. Раніше той очолював Військово-повітряні сили.

Церемонія відбулася на військовій базі Маєр-Гендерсон Голл поблизу Вашингтона. У ній взяли участь президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін.

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За словами Брауна, він має на меті стримувати агресію та вести бій там, де він потрібний. Генерал вважає, що необхідно модернізувати американську армію.