Уночі зійде останній супермісяць 2023 року

У пʼятницю, 30 серпня, люди востаннє в 2023 році зможуть побачити супермісяць — це час, коли Місяць найближче до Землі на своїй орбіті.

Про це повідомляє Science Alert

У 2023 році було чотири супермісяці поспіль: один припав на липень, два — на серпень, а тепер останній — на вересень.

У цей час Місяць у повні на третину яскравіший і виглядає на 14% більшим, бо перебуває на відстані 363 396 км від Землі — найближче.

Попередньо припускають, що наступного року ми побачимо лише два супермісяці — 18 вересня і 17 жовтня.