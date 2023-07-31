У серпні на Землі буде видно одразу два «супермісяці»

У серпні 2023 року мешканці Землі зможуть побачити одразу два «супермісяці». У цей час супутник, що обертається еліптичною орбітою, буде трохи ближче до нашої планети, ніж зазвичай.

Про це пише The Guardian.

Місяць 1 серпня опиниться на відстані 357 530 км від Землі. Це буде перший «супермісяць» серпня і другий з чотирьох «супермісяців» цього року. Ось як це виглядало минулого разу, у ніч проти 4 липня:

Наступний «супермісяць» припадає на 30 серпня — тоді супутник буде за 357 344 км від Землі.

«Супермісяці» як правило приблизно на 14% більші за звичайні повні і на 30% яскравіші.