Російських спортсменів допустять до Паралімпіади 2024 року

Російські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпіаді в Парижі у 2024 році як звичайні або нейтральні учасники.

Про це повідомляє Reuters.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) 29 вересня відмовився від повної заборони на участь росіян у змаганнях. Пізніше МПК має вирішити, чи будуть вони виступати в повній екіпіровці національної збірної, чи змагатимуться як нейтральні спортсмени.

«На Генеральній асамблеї МПК у Бахрейні члени МПК проголосували 74 проти 65 (13 утрималися) проти пропозиції про повне призупинення Національного паралімпійського комітету росії через порушення її конституційних зобовʼязань щодо членства», — повідомили в Міжнародному паралімпійському комітеті.