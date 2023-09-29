Речник СБУ: Український агент у лавах російських спецпризначенців допоміг викрити низку їхніх злочинів

Служба безпеки України дізналася про диверсії на складах у Сватовому через полоненого бойовика «ЛНР». СБУ також мала свого агента серед російських спецпризначенців.

Про це на брифінгу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Після вибухів у Сватовому СБУ спіймала бойовика терористичної організації «ЛНР», який знав про цю трагедію. Служба його «розколола» і отримала інформацію про причетність ССО рф до атаки на Сватове», — розповів він.

За словами Дехтяренка, потім у лавах Сил спеціальних операцій Збройних сил росії зʼявився український агент. Завдяки йому СБУ отримала інформацію про учасників, структуру й особливості цієї організації. Агент допоміг задокументувати багато злочинів російських спецпризначенців. Під час виконання подальших завдань він загинув.

Серед іншого, завдяки цьому проникненню встановили причетність ССО рф до «теракту із банкою з медом». Ідеться про інцидент 2015 року на Луганщині, коли українські бійці підірвалися від «подарунку» місцевого мешканця, що насправді був вибухівкою, замаскованою під банку з медом.

Також Служба безпеки дізналася, що саме російські спецпризначенці намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року. Тоді, зі слів Дехтяренка, завербована російськими спецпризначенцями жінка намагалася влаштувати вибух на одній із центральних станцій метро у столиці. Вибухівка була в її сумці.