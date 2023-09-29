Британія ввела нові санкції проти росії за «вибори» в окупованих регіонах України

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за псевдовибори на окупованих територіях України.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Санкції заморожують активи та забороняють поїздки до Британії для чиновників, які організовували й проводили незаконні вибори в окупованих районах Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей та у Криму. Сполучене Королівство результати цих псевдовиборів не визнає і ніколи не визнає, додали в уряді.

Під обмеження потрапили 11 фізичних і юридичних осіб, зокрема Центральна виборча комісія росії, секретар ЦВК Наталія Бударіна, призначений росією «голова» Херсонської адміністрації Андрій Алексеєнко, а також голова незаконної виборчої комісії у Херсонській області Марина Захарова.

Британський уряд наголошує, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну запровадив санкції проти понад 1 600 фізичних і юридичних осіб. До списку входять 29 банків, на частку яких припадає понад 90% російського банківського сектора, і 129 олігархів, сукупний власний капітал яких на момент вторгнення становив майже £145 мільярдів (приблизно $178 мільярдів).